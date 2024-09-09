联合国特别报告员呼吁制裁犹太复国主义政权

据伊通社援引半岛电视台报道：迈克尔·法赫里表示，以色列不仅阻止人道主义援助进入加沙，还破坏巴勒斯坦土地和粮食来源。

联合国食物权问题特别报告员还呼吁制裁犹太复国主义政权并对其支持者施压。

他此前曾在一份报告中宣布，截止到2023年12月左右，加沙地带的居民已占全球正在经历饥荒或灾难性饥饿人口的80%。 一个国家以如此快的速度经历饥荒和饥饿，在战争史上是前所未有的。

该报告发布之际，联合国发言人周四强调，犹太复国主义政权“作为加沙地带的占领国”，必须确保人道主义组织能够有效地开展工作。