犹太复国主义政权对叙利亚的空袭导致四名平民丧生

据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）援引叙利亚官方通讯社萨纳（SANA）报道，位于叙利亚哈马省西郊的马斯亚夫市医院院长费萨尔·海德尔宣布，此次袭击已造成 4 名平民丧生、14 人受伤。据报道，以色列对这一地区发动空袭，其中一些人伤势危急。

对此，一名叙利亚军方官员告诉萨纳(SANA)通讯社，周日晚23时20分左右，以色列敌军从黎巴嫩西北部发动袭击，目标是叙利亚中部地区的军事阵地。

这位军方官员补充道，叙利亚军队的防御系统与敌对目标对峙，此次袭击造成3人死亡、15人受伤。