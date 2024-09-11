伊斯法罕旺克教堂：艺术盛宴的画卷

旺克教堂如同一颗璀璨的明珠坐落在伊斯法罕市中心。它简约而优美的建筑风格、独特的绘画作品以及悠久的历史，使得这座历史遗迹与伊朗其他教堂截然不同。多年来，旺克教堂不断发展，陆续添加了教堂庭院和建筑的各个部分，进一步提升了其重要性。

关于旺克教堂

旺克教堂是伊斯法罕乔尔法区最大的历史和宗教景点之一，也是伊斯法罕的观光景点之一。它是由迁徙至此的亚美尼亚人在萨法维王朝时期建造的，最初的教堂与现在的建筑不同。起初，教堂主要作为基督徒的宗教场所，但如今它更多地被人们视为历史和文化景点。

旺克教堂是伊朗最大、最著名的教堂，至今仍是伊斯法罕亚美尼亚人的主教堂。它也被称为“阿米娜佩尔基奇教堂”，是乔尔法区17世纪遗留下来的13座教堂之一。在亚美尼亚语中，“旺克”意为修道院。随着时间的推移，旺克教堂不仅保留了其在伊斯法罕，特别是在乔尔法区亚美尼亚居民中的宗教地位，还成为了一个行政和社会活动中心。

此后，伊朗和中东地区的第一家印刷厂也在教堂的庭院内建立。

旺克教堂最引人注目的特点之一是其突出的艺术作品。在旺克教堂的各个角落，可以看到众多著名艺术家的作品。精致华丽的建筑、美丽的雕像、五彩斑斓的装饰、历史性的绘画作品都为旺克教堂增添了价值。在旺克教堂的庭院中，还安葬着一些亚美尼亚的重要人物。

旺克教堂的历史

旺克教堂所在的乔尔法区，自古以来就是迁徙至伊朗的亚美尼亚人的居住地。萨法维王朝时期，阿巴斯一世在与奥斯曼帝国的战争中下令伊朗人撤退，返回途中经过亚美尼亚地区。为阻止奥斯曼人的推进，他们把部分地区摧毁，与此同时，亚美尼亚人民将面临大屠杀的危险，所以阿巴斯一世决定将亚美尼亚人带回伊朗安置。在长途迁徙结束时，阿巴斯一世及其军队与亚美尼亚人一同抵达伊斯法罕，并将乔尔法地区的土地赠予亚美尼亚人。

最初，乔尔法区的样貌与今天大不相同。随着时间的推移，亚美尼亚人逐渐在此修建建筑，兴建包括宗教场所在内的各种建筑物。在亚美尼亚人的努力下，到17世纪末，乔尔法区共建立了24座教堂，而当时伊斯法罕其他地方仅有6座教堂。遗憾的是，如今仅存13座。

旺克教堂的历史可追溯至公元1606年，当时在今天的西南角仅建有一座名为雅各布的小教堂。它被基督教神职人员使用了50年，期间许多牧师和主教在此接受培训。此教堂后来成为旺克教堂的基石。教堂入口处有一段碑文，记录了旺克教堂的悠久历史。

50年后，在阿巴斯二世的统治下，乔尔法的居民于1655年开始兴建如今的旺克教堂，历时近10年，最终于1664年竣工。从1905年起，亚美尼亚人开始扩展教堂的庭院，修建了新的建筑。

旺克教堂博物馆于1905年开放，直到1930年，它既是博物馆又是图书馆。随着时间的推移，旺克教堂的各个部分逐渐完善，包括祈祷堂、教堂入口的钟楼和行政大楼等。在教堂西门的入口处，有一块由青瓷和蓝色釉砖制成的铭文，上面用金字书写了以下文字：

旺克阿米娜佩尔基奇教堂于1655年，在阿巴斯二世国王统治时期，在加塞利克菲利普斯和主教大卫的领导下，并在乔尔法人民的帮助下开始建造，于1664年竣工。"

伊斯法罕的亚美尼亚人在乔尔法地区的建筑活动，促成了该街区新建筑风格的形成，而在众多建筑中，旺克教堂（Vank Church）被认为是最突出的建筑。游客和旅行者将旺克教堂视为这座城市最具代表性的历史建筑之一。

旺克教堂的建筑风格

旺克教堂坐落在一片面积约8700平方米的土地上，其中约4000平方米为建筑物，其余为花园和绿化空间。教堂外立面由砖砌成。大多数教堂通常使用石头，但在旺克教堂中，砖代替了石头。在砖墙之间，可以看到装饰有天使图像的瓷砖。教堂的入口和院内均铺设了石板。

游客的主要入口是一扇巨大的木门，这进一步突显了教堂的宏伟气派。在教堂入口上方处有一副内部场景绘画，是用青色和灰色瓷砖装饰的。

在旺克教堂入口处，教堂的钟楼尤为醒目。该钟楼共有三层，二楼安装了一座重达300公斤的大钟。钟楼的其他三面各设有一块钢板，当钟表与钟声同步响起时，钟声回荡在乔尔法地区。钟楼入口处有一块大理石碑，上面写着：该钟楼和钟表由马尔迪罗斯·戈沃尔克·霍尔达纳尼安于1931年为纪念他去世的兄弟于1924年建造并赠送的。

旺克教堂建筑的另一特点是圆顶。教堂拥有一个大圆顶和一个小圆顶，小圆顶位于大厅上方，用于人群聚集地，而大圆顶则矗立在教堂的祭坛上。在进入教堂的西侧后，可以看到方形柱子和高大的拱门，教堂的圆顶就建在这些柱子和拱门之上。

大圆顶的建筑风格与清真寺的圆顶非常相似，而传统教堂的圆顶则通常呈圆锥形。鉴于这座教堂建于萨法维王朝时期，其圆顶的设计显然是借鉴了当时清真寺的建筑风格。圆顶的外层由砖砌成，内层则用青色颜料绘制。在教堂大圆顶的周围设有八扇窗户，圆顶内部的窗户之间可以看到各种图画和壁画。

旺克教堂圆顶上的壁画是其最美丽的景观之一，游客们观赏这些画作时无不感到非常愉悦。在青色的穹顶上，可以看到亚当和夏娃被创造、亚当吃禁果的故事以及该隐和亚伯的故事。

旺克教堂的壁画

旺克教堂内部建筑最美丽的部分之一就是教堂内部的壁画。教堂大厅的墙壁都覆盖着石膏，并且在墙壁上可以看到精美的壁画。旺克教堂的内部建筑在镀金、装饰和壁画方面都非常独特，不仅在伊朗，而且在全世界都是以其突出的建筑风格而闻名的。

旺克教堂的壁画分为两类。第一类是挂在祭坛及其他地方的布画和木板画，第二类是墙壁壁画和绘制在石头上的作品。教堂中的一幅画作描绘了七重天、天堂和地狱的场景，堪称教堂内最美的艺术作品之一。

旺克教堂的雕塑

旺克教堂中最吸引游客目光的其中之一是安置在教堂院内的雕塑。这些雕像是亚美尼亚著名人物的半身像。

旺克教堂的各个部分

随着时间的推移，旺克教堂逐渐得到了完善，并增加了许多部分。

旺克教堂博物馆

在伊斯法罕的所有教堂中，通常都会有一个重要的房间用于保护珍贵的历史遗产。事实上，教堂的功能不仅仅是宗教用途，它们还承担着保护和传播亚美尼亚文化的责任，而旺克教堂则是亚美尼亚人最著名的博物馆之一。

最初，旺克教堂博物馆只有几间简单的房间，由塔德乌斯·霍纳尼安在大约100年前在教堂北侧建造的。如今，它已经发展成为一个大型的、完整的博物馆，里面保存着许多珍贵的历史画作、手写的古籍和珍贵的古代文物。

博物馆中最著名的藏品之一是一根属于一位18岁少女的头发，上面用钻石笔刻写了一句《圣经》中的话。

旺克教堂图书馆

大量的亚美尼亚文化遗产都保存在旺克教堂的图书馆中。图书馆位于旺克教堂的北侧，与博物馆相邻。图书馆中保存的一些历史文件和书籍已有400多年的历史，它们保存在档案室，公众无法查阅这些文献。这座图书馆对于伊斯法罕的亚美尼亚人来说，是全世界最重要的文化遗产之一。

除了亚美尼亚的历史文化书籍外，这里还收藏了其他语言的书籍，包括波斯语、英语等，藏书总量超过3万册。

旺克教堂的图书馆于1884年建成，目的是为了保存亚美尼亚人的珍贵书籍，其中许多是亚美尼亚人自迁徙以来带来的古籍，随着时间的推移，这些书籍变得越来越有价值，之后馆藏书籍也不断增加。

旺克教堂的印刷厂

1630年，伊斯法罕的亚美尼亚大主教哈查图尔·卡萨拉西决定在旺克教堂设立一家现代印刷厂。这一决定源于大主教访问波兰期间接触到了印刷技术。八年后，旺克教堂印刷厂印刷了第一本书，这是一部《诗篇》，完成这本书花费了一年零五个月的时间，教堂的所有神职人员都参与了这项工作。这本书也是伊朗境内印刷的第一本书。

旺克教堂的祈祷室

旺克教堂内有一座专用于祈祷的建筑，其形状为平行四边形，分为两个部分。第一部分是大堂，第二部分位于圆顶下，用于特定节日的宗教仪式。

祈祷室的墙壁上可以看到彩色瓷砖装饰。墙壁上方至圆顶内侧雕刻了《圣经》中的图案，圆顶内侧覆盖着装饰性图画和瓷砖，而圆顶的外侧则仅为砖砌结构。

亚美尼亚烈士纪念碑

在旺克教堂的院子里，教堂西北角有一座具有独特建筑风格的纪念碑。这座建筑于1975年，在亚美尼亚人被奥斯曼帝国屠杀60周年之际建成。纪念碑呈方形，由四根柱子组成，顶部相连。设计师阿尔伯特·阿杰米安（Albert Ajemyan）创作了这一作品，目的是为了对亚美尼亚移民的后代进行文化传承，并纪念那些遇难者。每年4月24日，伊斯法罕的亚美尼亚人都在此地举行纪念仪式。