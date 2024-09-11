负责妇女和家庭事务的副总统：伊朗愿与中方交流儿童和家庭领域的经验

伊朗官方通讯社（IRNA）：2024 年 9 月10 日星期二，伊朗负责妇女和家庭事务的副总统扎赫拉·贝赫鲁兹·阿扎尔在前往中国山东省青岛市的第一天，为了参加上海合作组织妇女论坛，参观了青岛市妇女儿童中心，并了解了该中心的日常活动。

在谈到伊朗伊斯兰共和国在儿童和家庭教育领域的能力和采取的类似措施时，她宣布愿意在这一领域交流两国的经验。

报道称，青岛市妇女儿童活动中心由科技宫、艺术宫、少儿之家三个各具特色的建筑单体组成。该活动中心由12个技能发展单元组成，教导儿童和家庭如何面对事故和危机时正确行动。通过简单、模拟的工作坊和操作方法，使妇女们在玩耍、休闲中接受急救、灭火、熟悉交通标志等培训内容。

该中心是在“幸福家庭”的理念下，由中国妇联为了实现这一理念而创建的。

手工训练、书法、中国传统乐器、烹饪简单的菜肴等，都是孩子独自或与母亲一起学习的技能，同时，母亲也可以从自己喜欢的训练中受益。

打造环保家庭，引入体育爱好者也作为中心“幸福家庭”的组成部分。

报道称，上海合作组织妇女论坛在山东省青岛市开幕，由中国妇联、上海合作组织睦邻友好合作委员会、山东省人民政府、上海合作组织秘书处共同举办。

本届论坛聚焦“数字赋能与妇女参与经济”，具有重要意义。要推动数字技能普及、数字机会平等、数字环境友好，更好造福上合组织各国妇女。此次会议于2024年9月10日至12日在山东青岛举行。