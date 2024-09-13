中国外长：中伊关系不会受到其它国家影响

伊朗官方通讯社（IRNA）：周四，中国外长王毅在俄罗斯圣彼得堡会见艾哈迈迪安时表示，伊朗伊斯兰共和国是地区大国。

他强调，中国恪守两国战略伙伴关系协议，此外我们正在考虑开展新领域的合作。

中国外长强调：北京和德黑兰面临同样的挑战和威胁，因此应该相互合作，挫败美国针对伊朗、俄罗斯和中国的努力。

王毅强调发展北京同德黑兰关系对伊朗新政府的重要性，并表示：我们愿意加强运输走廊框架内的合作。

周四，国家最高安全委员会秘书在金砖国家安全高级官员会议期间会见了中国外交部长。

双方在这次俄罗斯圣彼得堡举行的会议中讨论了两国感兴趣的广泛议题。

最高国家安全委员会秘书也在本次会议上表示，伊朗伊斯兰共和国新政府对华有固定政策，并遵循发展德黑兰与北京关系的方针。

艾哈迈迪安表示，推动落实伊朗伊斯兰共和国与中国的长期合作文件，以及扫除合作障碍已提上议程。

他指出，伊中双边和多边合作有助于加强地区和国际的和平与稳定。

金砖国家安全高级官员会议周三在俄罗斯圣彼得堡举行，阿里·阿克巴尔·艾哈迈迪安博士出席。

除伊朗外，巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、阿联酋和埃塞俄比亚的官员作为金砖国家成员参加了这次为期三天的会议。

据伊通社援引中国外交部报道，各方高度评价金砖合作机制独特作用和显著成果，表示金砖国家秉持平等原则，兼顾各方利益，影响力吸引力不断提升。面对当今诸多全球性安全挑战，金砖国家应继续与志同道合的伙伴密切协作，反对单边主义、建设多极世界，维护以国际法为基石的国际秩序，为捍卫公道正义、促进和平安全贡献力量。