伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）竭尽全力是为了从纯洁的启示源泉中阐明真理并传达给世人

马苏梅·扎希里在接受伊朗通讯社记者采访时表示，伊玛目哈迪（愿真主保佑他）和伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）的时代非常特殊，在这个时期，压迫、监禁和社会压迫大大增加。

她补充说，由于阿巴斯王朝失去了人民的支持，而人民对伊玛目礼萨（愿真主保佑他）、伊玛目贾瓦德（愿真主保佑他）和伊玛目哈迪（愿真主保佑他）的敬意不断增加，所以政府加强了对他们的监禁，因此第十任和第十一任伊玛目被称为“阿斯卡里因”（军营中的两位伊玛目），因为他们被关押在同一个军事基地中，与人们隔绝。

人们对伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）的喜爱度增加

她继续说道，出于人们想亲自听到伊玛目的教导，人们对他的追随不断增加，甚至有人不惜长途跋涉，前往伊玛目哈迪那里，来表达他们的信仰和信念，并向伊玛目提出问题，然后伊玛目确认他们走在正确的道路上。

扎希里指出，伊玛目哈桑·阿斯卡里的时代，信徒们通过联络人（尽管这些联络人也被严密监视）向伊玛目写下问题，伊玛目则通过经过该地区的商队将答案传递给人们。

她解释说，人们渴望从无误的伊玛目口中听到信仰问题的答案，他接着说：在伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿主保佑他）的时代，人们对接触伊玛目的渴望增加了。

伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）的时代，信仰质疑增多

她提到，在伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿主保佑他）的时代，信仰上的疑问非常多。他强调说：伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿主保佑他）竭尽全力将来自纯洁启示的真理传达给人们，以便他们在信仰混乱的社会中不受疑问困扰，能够找到答案；与此同时，他也在支持着什叶派信徒。

她强调，伊玛目通过秘密联络人传递答案的原因之一是为了保护什叶派的安全，因为什叶派信徒，尤其是伊玛目的联络人，经常遭到逮捕和杀害。

伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）在民众中推广了什叶派和阿里派的信仰。

他是最后一位来自先知继承者、现身在人们面前的伊玛目，他领导了他那个时代的人民。

她补充说，承认伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）为伊玛目的人都是十二位伊玛目的什叶派信徒。在这位伊玛目之后，末世时代开始了。

伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）将什叶派和阿里派的生活方式传播给了人们，他的良好品德使周围的人对他产生了极大的敬仰并增加了他的声望。

这些因素导致统治者无法容忍他，尽管已经软禁了他，但最终还是将他害死了。

伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）的生平

伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）于伊历232年（公元846年）在麦地那出生，在他尊贵的父亲伊玛目哈迪（愿真主保佑他）的教导下，他学习了人类最优秀的美德和无误的伊玛目的行为准则（从伊玛目阿里到伊玛目马赫迪之间的十二位伊玛目，他们被认为是没有错误和罪过的圣洁人物，所以被称为无误的伊玛目），并在后来的岁月里成为了什叶派的领袖。

这位伟大的伊玛目在伊历254年（公元868年）伊玛目哈迪（愿真主保佑他）殉难后，承担了伊玛目的重任。伊玛目哈迪曾说：‘我的儿子阿布·穆罕默德（哈桑·阿斯卡里）是最纯正的先知家族成员，是真主最坚定的证明。他是我子嗣中的长者，也是我的继承人，伊玛目的职务和教法都将传承给他。

伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）运用伊斯兰教义阐明了最后的神圣的宗教，并与虚假的宗教教派作斗争，并教导信徒们耐心等待和敬畏，以便为即将到来的隐遁时期做好准备。（在什叶派伊斯兰教中，隐遁时期指的是第十二任伊玛目马赫迪的隐遁阶段。在这一时期，伊玛目马赫迪完全隐退，信徒无法直接与他联系。信徒们相信伊玛目马赫迪将会在未来的某个时刻现身，恢复正义与和平，直到那时，他们依赖宗教法学家和教义传承来指导信仰生活。）

阿巴斯王朝的哈里发们始终认为无误的伊玛目是他们追求不正当目标的障碍，因此他们对伊玛目和他的追随者实施了极大的压迫，并且还监视他们的追随者和其周围的人。这种压迫在伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）的时代进一步加剧了，在他6年的伊玛目生涯中，他忍受了阿巴斯王朝的种种折磨。

第十一任伊玛目（愿主保佑他）在穆斯林中所做的启示性教导以及他为传播伊斯兰教和实现正义所作的努力，加深了阿拔斯王朝统治者的敌意，因此伊玛目（愿主保佑他）多次被囚禁。然而，尽管遭遇了这些统治者的压迫，伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿主保佑他）始终以智慧和远见对抗暴虐和专制的统治者，在困境中履行了他启蒙民众、让他们了解真正伊斯兰教的使命。

阿巴斯王朝对伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）的严密监控使得他的追随者和信徒们很难与伊玛目取得联系。为此，第十一任什叶派伊玛目除了与他的弟子进行秘密联系外，还从伊斯兰世界的杰出人物中挑选出代表，安排他们在不同城市与信徒和穆斯林保持联系。

最终，阿巴斯王朝的哈里发穆塔马德·阿巴西无法容忍伊玛目为了弘扬伊斯兰真理所做的工作，决定将其毒杀。于是伊玛目哈桑·阿斯卡里（愿真主保佑他）最终在伊历260年（公元873年）被毒害，并殉难。