犹太复国主义政权关于在“马西亚夫”俘虏伊朗顾问的说法纯粹是谎言

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国驻叙利亚首都大马士革大使馆在其社交网络的账户上写道，经过11个月的失败，犹太复国主义政权已经到了绝望的地步，除了杀害儿童和散布谎言之外，他们没有其它方法可以拯救自己。

这条消息指出，我方在谴责犹太复国主义政权对叙利亚“马西亚夫”进行的犯罪袭击的同时，声明犹太复国主义政权的说法纯粹是谎言，没有伊朗顾问受伤或被俘。

伊朗驻大马士革大使馆指出，只有作为该政权喉舌的唯利是图的媒体才会发布这样的谎言。