伊朗伊斯兰共和国军队协调部副部长哈比布拉⋅萨亚里前往中国参加第十一届北京香山论坛。来自100余个国家、国际组织官方代表及专家学者和各国观察员等1800余名嘉宾汇聚一堂，围绕“共筑和平、共享未来”主题，共商全球安全大计、共谋和平安宁良策。

萨亚里少将在这次会议上表示，今天，伊朗伊斯兰共和国武装部队正在努力改善全球地面、空中、海上、地下和太空的安全。

伊朗海军少将萨亚里指出，犹太复国主义政权犯下的罪行、加沙危机和犹太复国主义政权的种族灭绝行径、袭击伊朗伊斯兰共和国驻叙利亚领事馆和在德黑兰刺杀伊斯梅尔·哈尼亚烈士等罪行，均违背了国际人权的基本原则。美国对犹太复国主义政权的无限情报和军事支持、对该地区的军事远征以及该政权对伊朗伊斯兰共和国的不断威胁，都表明国际体系处于无政府状态的危急状态，这将导致美国的垮台和犹太复国主义政权的解体。

萨亚里指出，国际体系的无政府结构、外国势力的干涉以及西亚地区的安全问题这三个因素促使伊朗寻求获得防御能力以增强其安全。他还补充道，如今，伊朗伊斯兰共和国武装部队被认为是世界上规模最大、实力最强的反恐组织，他们将严肃应对地区层面的任何任意、无纪律和不遵守国际原则的行为，所谓全球霸权的领导人已经多次尝到这种对抗的滋味。

伊朗伊斯兰共和国军队协调部副部长补充道，伊朗伊斯兰共和国邀请所有国家政府和人民在和平、平等和自由的旗帜下团结一致，共同对抗嗜血好战的强权国家，并阻止他们实现其目标，引领人类走向幸福，这与中国国家主席等全球和平追求者提出的全球安全倡议、全球发展倡议和全球文明倡议相一致。