关于FATF问题我一定会给伊朗确定国家利益委员会写信

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗总统周一在就任后的首次新闻发布会上做出了这一承诺。来自国内外媒体的 300 多名记者参加了此次活动。

当一位记者问他计划如何解决贫困问题、取消制裁和改善经济时，佩泽希齐扬表示：“关于解除制裁，我们别无选择，只能解决FATF问题。我一定会给伊朗确定国家利益委员会写信，重新启动 FATF 讨论，以便我们找到解决方案。”

佩泽希齐扬还强调了加强与邻国关系的重要性，并提到他最近访问了包括库尔德自治区和巴士拉市在内的伊拉克城市，并与当地官员举行了会谈。

他指出，他们热衷于与伊朗一起制定战略计划和联合项目。

伊朗总统强调，可以与巴基斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、土耳其和其它邻国建立类似的合作关系。

他指出，必须建立自由市场来吸引外资并加强外交关系。我们将以尊严、智慧和变通为基础推进外交。

《中伊25年全面合作协议》将得到实施

在此次新闻发布会上，他在回答中国记者的问题时提到了伊朗伊斯兰共和国与中国之间非常良好的关系，并表示，伊朗的关系主要是与中国、俄罗斯和邻国发展关系。

他补充道：“中国在我们与沙特之间调解和解决问题的过程中所做的努力，为该地区的协调迈出了一大步。”

佩泽希齐扬表示，《中伊25年全面合作协议》需要得到执行。作为总统，我决心，就那些已经签订好并应该执行的协议，调查其未能执行的原因，以使其能够顺利执行。

他强调说：“我们希望修建丝绸之路上以前存在的主要路线，现在我们想通过适当的设施、通道和技术来推进这条路线。因为伊朗肯定会成为中国的战略合作伙伴，我们会加强这种伙伴关系，而在接下来的沟通中，我们会努力落实已经确定的内容，增加未来的合作。”