伊朗高官警告称将对伊斯梅尔·哈尼亚遇刺进行报复

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗军队协调副参谋长哈比博拉·赛亚里少将最近访问了北京，参加了9月12日至14日在中国首都举行的第十一届香山论坛，这是一次高层次的安全和防务论坛。

赛亚里在接受中国中央广播电视总台（CMG）采访时，强调了自1979年伊斯兰革命以来，尽管受到西方制裁，伊朗在国防领域取得的进展，以及伊朗坚定反对外部势力干涉中东地区事务的立场。

他说：“在伊朗伊斯兰革命胜利之前，我们的军事实力，包括陆军、海军和空军，主要在西方接受训练。但是如今，我们完全在国内培训这些人才。在伊斯兰革命之前，我们的陆军、海军和空军的装备主要来自西方，但今天情况完全不同。我们在军事装备制造方面取得了重大进展。因此，今天的伊朗可以完全依靠本国生产的武器系统，并且我们的武器系统也变得更加多样化。我们多次表示，我们与该地区的其他国家一起，有能力维持区域安全，不需要其他国家从数千公里外介入。那些来自地区以外的国家，干涉我们区域安全事务，应当明白，他们的到来只会带来混乱，而不是和平。”

赛亚里提到，伊朗于4月14日对以色列军事目标发动的行动是对以色列袭击伊朗驻叙利亚外交使团的回应，以及7月31日以色列刺杀了哈尼亚，后者当时正在德黑兰出席伊朗新当选总统的就职典礼。哈尼亚是自2023年10月7日以色列-巴勒斯坦冲突爆发以来，被杀的最高级别的哈马斯领导人。