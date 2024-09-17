革命领袖：“伊斯兰民族”的问题无论如何都不应被遗忘

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯兰革命最高领袖哈梅内伊周一中午之前，在伊朗团结周开始和尊贵的使者（愿主福安之）诞辰纪念日之际，与全国各地的学者、聚礼伊玛目和逊尼派宗教学院院长举行会议时表示，伊斯兰民族的身份问题是一个超越国籍的根本问题，地理界限并不会改变伊斯兰民族的真相和身份。

在谈到使穆斯林对其伊斯兰身份漠不关心的敌对行为时，他补充说，穆斯林忽视加沙或世界其它地区另一个穆斯林的苦难，这是违反伊斯兰教义的行为。