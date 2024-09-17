黎巴嫩广场电视台：伊朗驻黎巴嫩大使受伤 | 莫吉塔巴·阿玛尼状况良好

伊朗官方通讯社（IRNA）周二报道：黎巴嫩广场电视台宣布，伊朗驻贝鲁特大使莫吉塔巴·阿玛尼因传呼设备爆炸而受伤。

黎巴嫩广场电视台还宣布，伊朗大使伤势较轻，已被送往医院进行救治。

黎巴嫩广场电视台指出，阿玛尼没有爆炸的传呼设备，他是因为一名随行人员的传呼设备爆炸而受伤的。

今天晚上，有媒体报道黎巴嫩多个地区多台传呼设备发生爆炸，据称这些设备属于真主党成员。

黎巴嫩安全部门消息人士还报道称，黎巴嫩多处地区发生爆炸，造成数百人受伤。