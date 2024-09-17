黎巴嫩广场电视台：伊朗驻黎巴嫩大使受伤 | 莫吉塔巴·阿玛尼状况良好

伊朗官方通讯社（IRNA）周二报道：黎巴嫩广场电视台宣布，伊朗驻贝鲁特大使莫吉塔巴·阿玛尼因传呼设备爆炸而受伤。
黎巴嫩广场电视台还宣布，伊朗大使伤势较轻，已被送往医院进行救治。
黎巴嫩广场电视台指出，阿玛尼没有爆炸的传呼设备，他是因为一名随行人员的传呼设备爆炸而受伤的。
今天晚上，有媒体报道黎巴嫩多个地区多台传呼设备发生爆炸，据称这些设备属于真主党成员。
黎巴嫩安全部门消息人士还报道称，黎巴嫩多处地区发生爆炸，造成数百人受伤。
伊通社（IRNA）德黑兰9月17日报道：黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道称，伊朗伊斯兰共和国驻黎巴嫩大使因黎巴嫩境内电通信设备爆炸而在贝鲁特受伤。对此，伊朗驻黎巴嫩大使馆宣布伊朗大使伤势较轻，目前状况良好。
伊朗官方通讯社（IRNA）周二报道：黎巴嫩广场电视台宣布，伊朗驻贝鲁特大使莫吉塔巴·阿玛尼因传呼设备爆炸而受伤。
黎巴嫩广场电视台还宣布，伊朗大使伤势较轻，已被送往医院进行救治。
黎巴嫩广场电视台指出，阿玛尼没有爆炸的传呼设备，他是因为一名随行人员的传呼设备爆炸而受伤的。
今天晚上，有媒体报道黎巴嫩多个地区多台传呼设备发生爆炸，据称这些设备属于真主党成员。
黎巴嫩安全部门消息人士还报道称，黎巴嫩多处地区发生爆炸，造成数百人受伤。
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