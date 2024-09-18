中国记者：伊朗在面对美国时不会妥协自己的红线

伊朗官方通讯社（IRNA）：中央广播电视总台（CMG）德黑兰记者站负责人，李健南 在接受伊斯兰共和国通讯社记者采访时表示：“很高兴在本周一参加了伊朗总统佩泽希齐扬的首场新闻发布会，并特别荣幸作为第一个外国媒体记者，向总统先生就中国和伊朗未来发展关系做出了提问。关于本次发布会。”

他指出，总统佩泽希齐扬是一位非常睿智且拥有实际政策的领导人，并补充道：“佩泽希齐扬谈到伊朗与中国的关系时，强调了伊朗始终与友好国家保持友谊，以及德黑兰希望在双边和多边框架下，与中国、俄罗斯以及其他国家（如上海合作组织和金砖国家）发展关系。”

李将伊朗总统的立场描述为佩泽希齐扬接受多极化世界并抵制西方-美国单边主义的实际政策，这与当前世界发展趋势相一致。

这位中国记者表示，伊朗不愿在不公平的条件下与西方进行对话，他引用总统和伊朗高级官员的话说：“德黑兰可能会与西方就解除制裁进行对话和谈判，但绝不会超越其红线，即国家利益和人民。”

当他提到佩泽希齐扬所说的话，即德黑兰没有发起任何战争和冲突以及美国等国家对伊朗发动战争时，指出德黑兰从未是任何战争和冲突的发起者，而是像美国这样的国家将战争强加于伊朗。他表示，即使在未来我们在某些层面上看到伊朗与美国之间的对话，也可以预见，伊朗在国家安全和主权问题上绝不会让步，始终坚持自己的原则和立场。

李进一步指出，伊朗总统对地区局势持谨慎态度。

关于佩泽希齐扬拒绝将伊朗军事设备送往俄罗斯、也门，并强调德黑兰与地区国家合作以维护地区和平与稳定的言论，李表示：“我认为这一立场体现了伊朗的‘战略视角’。”

这位中国记者继续说道：“一方面，伊朗通过与地区抵抗轴心的合作来应对军事侵略和以色列的威胁，并支持巴勒斯坦人民；另一方面，德黑兰希望在共同利益和双赢的基础上，与阿拉伯国家解决分歧并展开合作。”

他还提到伊朗与沙特阿拉伯建立外交关系，并表示德黑兰将与其他国家如约旦和埃及积极开展外交互动，这将是中东和平进程中的重要一步。

李提到，分享的总统风趣幽默的互动与我的视频在社交媒体上引起了广泛关注，并引发了关于“伊朗与中国关系”的积极讨论。

他补充道：“这个小插曲完全体现出总统先生的个人魅力。相信在佩泽希齐扬的带领下，伊朗和中国未来关系越来越好，两国人民越来越亲密。”