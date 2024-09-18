伯勒尔谴责黎巴嫩爆炸事件

伊朗官方通讯社（IRNA）：约瑟夫·伯勒尔周三发表声明，该声明在欧盟官方网站上发布。声明称：在昨日黎巴嫩发生一系列爆炸事件后，我致电黎巴嫩外交部长阿卜杜拉·布哈比卜。他向我解释了全国多个地区大量电子设备爆炸的情况。

他补充道，这起事件导致数千人受伤，数百人情况危急，黎巴嫩的医院承受着巨大的压力。

在谈到昨天犯罪活动造成的严重损失时，欧盟外交政策负责人表示：我对此局势深感担忧，因为它危及黎巴嫩的安全与稳定，并且增加了该地区紧张局势升级的风险。