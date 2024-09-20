以色列将会付出沉重代价｜黎巴嫩将继续支持巴勒斯坦抵抗运动

据伊通社（IRNA）援引卡塔尔半岛电视台的报道，赛义德·哈桑·纳斯鲁拉在”阿克萨洪水“行动周年纪念日前夕发表讲话称，我向黎巴嫩近期恐怖行动遇难者及其家属和黎巴嫩南部殉难家属表示祝贺和最诚挚的哀悼，并祝愿所有受伤人员早日康复。

赛义德·哈桑·纳斯鲁拉强调，我们感谢所有迅速采取行动帮助黎巴嫩的国家，包括伊拉克政府、伊朗伊斯兰共和国、叙利亚政府以及与黎巴嫩政府联系并宣布准备提供帮助的国家。

他表示：周二发生的恐怖事件是敌人瞄准传呼设备并同时引爆这些设备，这违反了所有法律限制和红线，对于我们的敌人来说，人道主义原则和道德都没有意义。周三，敌人再次炸毁了社会内许多平民使用的无线设备，导致包括儿童、妇女和平民在内的数十人丧生。

真主党秘书长表示，敌人认为这4000多台传呼设备分布在真主党成员中，这样敌人就能够在一分钟内刺杀4000人。敌人计划在第二天刺杀数千人，如此一来，两天之内，以色列罪恶政权可以在2分钟之内，至少杀害5000人。

他指出，在真主的恩典和眷顾下，我们避免了一场大灾难，因为许多受伤人员伤势较轻，其中一些传呼设备已经关闭，另外一些还没有分发。

他补充道，真主党已经在内部成立多个调查委员会，在技术和安全层面对两起通信设备爆炸事件展开深入调查，力争在短时间内得到确认结果，并采取必要的行动。

真主党秘书长表示，在巴以冲突停止之前，黎巴嫩真主党不会停止其军事行动。