瑞典抗议者呼吁结束犹太复国主义政权对加沙巴勒斯坦人的种族灭绝

据伊通社（IRNA）援引土耳其安那托利亚通讯社报道，瑞典环保活动家格蕾塔·桑伯格是参加此次示威活动的五千人之一。
抗议者手中举着标语牌，上面写着：“停止种族灭绝”、“加沙儿童正在被杀害”。
瑞典环保活动家桑伯格在示威期间告诉记者：“任何有能力做些什么的人都应该立即行动起来，采取一切可能的措施来阻止这些犯罪行为继续发生。”
她强调，面对种族灭绝保持沉默就意味着支持它。我们必须发挥作用，比如瑞典等国家应该抵制以色列公司，切断在以色列的投资并对该政权实施制裁。
伊通社（IRNA）德黑兰9月22日报道：反对犹太复国主义政权罪行的抗议者周六在瑞典首都斯德哥尔摩举行示威活动，谴责该政权的种族灭绝和杀害巴勒斯坦儿童的行为。
据伊通社（IRNA）援引土耳其安那托利亚通讯社报道，瑞典环保活动家格蕾塔·桑伯格是参加此次示威活动的五千人之一。
抗议者手中举着标语牌，上面写着：“停止种族灭绝”、“加沙儿童正在被杀害”。
瑞典环保活动家桑伯格在示威期间告诉记者：“任何有能力做些什么的人都应该立即行动起来，采取一切可能的措施来阻止这些犯罪行为继续发生。”
她强调，面对种族灭绝保持沉默就意味着支持它。我们必须发挥作用，比如瑞典等国家应该抵制以色列公司，切断在以色列的投资并对该政权实施制裁。
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