阻止犹太复国主义政权对加沙和黎巴嫩的袭击是西亚地区的首要任务

伊朗官方通讯社（IRNA）：中国政府中东问题特使翟隽率高级代表团访问德黑兰，于周一会见了伊朗外长高级顾问阿里·阿斯加尔·哈吉。

在此次会议上，双方讨论了该地区的事态发展，特别是犹太复国主义政权对加沙受压迫的巴勒斯坦人民犯下的罪行以及与叙利亚和也门有关的最新事态发展。

哈吉认为，犹太复国主义罪恶政权在美国和一些西方国家的全力支持下，对受压迫的加沙人民发动了残酷袭击，并导致数万巴勒斯坦平民丧生。他在呼吁国际社会阻止犹太复国主义政权继续对巴勒斯坦人实施种族灭绝的同时表示，犹太复国主义政权在国际社会保持沉默的阴影下扩大了对叙利亚和黎巴嫩的袭击和军事侵略。

伊朗外长高级顾问还指出，叙利亚经济和人道主义局势不断恶化。他还呼吁国际社会和中国积极参与叙利亚事务，特别是推进人道主义目标和国家重建。

关于也门，阿里·阿斯加尔·哈吉警告称，美国和英国对该国的非法袭击对也门的和平努力造成了破坏性影响，并强调伊朗伊斯兰共和国支持和平谈判进程、解决人道主义危机和也门政治对话。

翟隽也认为，犹太复国主义政权停止对加沙和黎巴嫩的袭击并实现停火是西亚地区的首要任务，并强调巴勒斯坦人民拥有决定自己命运的合法权利。

中国政府中东问题特使在提到北京与大马士革之间的友好关系时强调：中国政府愿意有效参与解决该国的人道主义和政治危机。

翟隽强调，也门各团体应采取基于对话和互信的方式，推进也门和平目标。