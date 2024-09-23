马苏德·佩泽希齐扬：伊朗并非媒体所宣传的那样，世界应以和平取代战争

伊朗官方通讯社（IRNA）: 纽约时间上午8点30分，马苏德·佩泽希齐扬博士在与美国媒体高层会面时表示：我们对国家、地区和世界的看法是清晰明确的，在我参加伊朗大选时，我的口号是团结和凝聚力。 因为首先我们必须解决国内的分歧。

总统强调，伊朗是属于全体伊朗人民的，他说：我不属于任何团体或派别，这就是为什么人民欢迎并投票支持我。 尽管我不属于任何派别，但人民的投票让我走到了这个位置。

佩泽希齐扬补充道：我们在国际关系中的首要任务是邻国。在维护边界、领土和安全的前提下，我们应达成共识，并防止任何可能损害彼此内部安全的行为。

他还表示：我们将与世界保持同样的关系，保持健康和平等的国际关系。我们相信，和平与安全应取代世界上的战争和流血，人与人之间不应相互杀戮。

总统表示：我们相信，如果我们在国家内部秉持公正与正义，国家就会变得更好。我们将与世界，特别是那些对我们有负面看法的国家，我们也会采取同样的立场。

他表示伊朗拥有几千年的文明，并补充道：我们并非世界媒体所宣传的那样。 我们已经准备好与全世界和平、安全地共处，我们不寻求动乱。

佩泽希齐扬补充道：我们来这里是为了向世界传达我们的信息，这是我们内心的信念，我们正在尽最大努力展现内外部的协调一致。