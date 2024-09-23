伊朗外长纽约行第二天的活动报告

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇在纽约大会期间报告了其纽约之行第二天的政治和外交磋商情况。

他在其社交媒体的账户上写道：昨天，我们在纽约机场迎接了伊朗总统佩泽希齐扬及其随行代表团。此前，也与其他国家官员举行双边外交会晤。

阿拉格奇补充道，在与黎巴嫩外交部长阿卜杜拉·布哈比卜的会晤中，我们讨论了黎巴嫩南部的最新局势以及犹太复国主义政权对该国恐怖袭击的规模。我表示，黎巴嫩对犹太复国主义罪恶政权暴行的抵抗值得赞扬。我还宣布，伊朗伊斯兰共和国支持这一英勇的抵抗。他指出：黎巴嫩有必要恢复和平与稳定，强调国际社会有必要立即采取有效措施，以制止犹太复国主义政权违反国际准则和法律的行为。

伊朗外交部长还指出，我在会见沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉时，在祝贺沙特国庆日的同时，强调深化地区和国际双边关系与合作。此外，通过考察加沙和黎巴嫩的事态发展，双方强调伊斯兰国家之间协调应对犹太复国主义政权侵略的必要性。

阿拉格奇强调，在会见乌兹别克斯坦和保加利亚外长时，评估了双边关系不同层面的发展以及扩大在国际和地区组织中的合作。在这些会议中，巴勒斯坦和黎巴嫩问题是最重要的议题之一。