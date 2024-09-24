伊朗总统：伊朗将支持所有加强地区和世界和平与安全的行为

伊朗官方通讯社（IRNA ）：当地时间周一上午，马苏德·佩泽希齐扬按照纽约之行第一天的计划与元老会成员举行会议时，提到了他在总统竞选中提出的口号并补充道：我们相信，无论在国内还是在国际舞台上，合作是各方发展和进步的唯一途径。

元老会是一个由各国前政要和重要国际组织前负责人组成的政治组织，其宗旨是推动对话解决冲突、贫困、疾病等全球性问题。

伊朗总统表示，不幸的是，在我开始就任伊朗总统的同一天，犹太复国主义罪恶政权刺杀了我们亲爱的客人哈尼亚烈士，其目的是在该地区散布紧张局势和冲突。今天，在加沙战争爆发大约一年后，该政权仍对加沙受压迫的人民犯下各种可怕的罪行，而人权主张者却继续保持沉默。最近几天，该政权利用人类为便利生活而使用的电子工具犯下了另一项令人发指的罪行和恐怖行为。

佩泽希齐扬还指出，犹太复国主义政权以自卫为借口犯下的罪行在社会共识和个人良心上都是无法接受的。他表示，比犯下这些罪行更糟糕的是，人权和自由的主张者支持这些罪行。犹太复国主义政权罪行的持续可能会导致该地区冲突的蔓延。

伊朗总统继续表示，美国单方面退出了伊核全面协议，而伊朗仍然致力于履行其承诺。他强调，伊朗不与任何国家交战，我们也从未寻求过核武器。近200年来，伊朗没有主动发起任何战争，但却多次遭到其它国家的侵略，因此，我们寻求通过常规手段加强我国的防御和威慑力量，但我再次强调，核武器在伊朗军事理论中不占据任何地位。

马苏德·佩泽希齐扬对会见该集团成员表示满意，他指出：当今世界的严重问题是，一些掌握权力的国家打着民主、自由、人权的旗号，封锁其它国家的一切发展道路，把独立、热爱自由的国家引向对抗之路。你们可以向这些国家传达独立国家的声音，伊朗伊斯兰共和国也将支持任何加强西亚地区和世界和平与安全的行动。