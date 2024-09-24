马苏德·佩泽希齐扬：结束对加沙的占领是世界发展与和平的先决条件

伊朗官方通讯社（IRNA ）：伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬在“加强联合国目标”会议上的主要讲话要点如下：

- 我们呼吁建立一个无核武器的世界，并且在中东建立一个无大规模杀伤性武器的区域，不附加任何前提条件。

- 作为恐怖主义的受害者，我们一直是打击这一险恶现象的先锋。 并且我们准备与那些真正致力于打击恐怖主义的国家合作。

- 伊朗希望建立一个强大、团结、安全和稳定的地区，利用该地区各国的资源，在经济和社会进步的方向上发挥协同作用，解决共同问题。

- 在一个加沙平民被残忍杀害、恐怖主义国家肆意屠杀儿童和妇女、种族灭绝和恐怖行为得到支持的世界中，没有任何文件能够保证和平与发展。

- 结束占领、停止在巴勒斯坦的种族隔离政策以及立即在加沙停火，是世界发展与和平的先决条件。

-实现和平与发展，需要尊重各国的发展权利，重视发展优先事项和文化特点，遵守公平原则，履行发达国家对发展中国家的承诺。

- 单边制裁阻碍了可持续发展目标的实现，这一事实必须在任何为未来制定的文件中加以考虑。

- 我建议联合国秘书长与受制裁国家协作，向大会提交一份全面报告。

- 我们要求立即改革治理结构和国际金融机构，以保证发展中国家参与决策，并建立一个公正、负责任的机制，以解决这些国家的金融问题。