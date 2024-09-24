伊朗总统：我们对冲突在整个地区蔓延感到担忧

伊朗官方通讯社（IRNA）：总统马苏德·佩泽希齐扬按照纽约之行的计划与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯会面，总统在感谢他对多名伊朗采矿工人事故死亡事件表示同情的同时，认为这一惨痛事件是对伊朗伊斯兰共和国肆无忌惮的制裁和禁止设备进入该国的严重后果之一。

伊朗总统指出，我在总统竞选中提出的口号是内部团结、与世界互动。他表示：在我开始就任伊朗总统的同一天，犹太复国主义罪恶政权刺杀了我们亲爱的客人哈尼亚烈士，虽然伊朗为了防止紧张局势和冲突升级暂时保持克制，但犹太复国主义政权在加沙屠杀了至少 4.1万人后，又袭击了黎巴嫩，并造成大量无辜的黎巴嫩人员殉难，我们对冲突在整个地区蔓延感到担忧。

佩泽希齐扬在讲话的另一部分中指出，伊朗伊斯兰共和国寻求在包括波斯湾国家在内的邻国政府帮助下，在该地区建立稳定的和平与安全。他补充道，伊朗从未寻求过核武器。近200年来，伊朗没有主动发起任何战争，我们只寻求和平、安全、安宁的生活。

在本次会见中，安东尼奥·古特雷斯再次祝贺佩泽希齐扬赢得了伊朗人民的信任，并对伊朗多名采矿工人遇难表示同情，表示希望伊朗伊斯兰共和国在第十四届政府期间走上发展道路，中东地区实现和平、安全与安宁。

联合国秘书长表示，停止加沙战争是我们的首要任务，并补充道，2023年10月7日的事件绝不应成为在加沙犯罪和大规模屠杀巴勒斯坦人的正当理由。我多次重申这一点，损害和伤亡的数量是前所未有的，必须通过停止杀戮和犹太复国主义政权建设定居点来维护加沙和西岸巴勒斯坦人的权利。我们决不能让黎巴嫩成为另一个加沙。

古特雷斯对伊朗伊斯兰共和国与波斯湾合作委员会成员国之间关系与合作的改善表示满意并指出：‘’我非常重视你们的国家以及你们丰富而古老的历史。我在担任联合国难民事务高级专员期间多次访问过伊朗，尽管没有提供国际援助，但我亲眼目睹了你们的热情好客，特别是对阿富汗难民。我深深感谢你们伊朗人的同理心、合作和慈善精神，我希望这种精神能够加强和提高区域合作水平。‘’