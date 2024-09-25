伊朗总统佩泽希齐扬：必须尽快制止犹太复国主义政权的暴行

伊朗总统在联合国大会强调，国际社会必须立即停止暴力并建立永久停火，必须制止以色列在黎巴嫩的暴行，以免点燃该地区和整个世界。

- 我计划为我国进入新时代奠定坚实的基础，使其能够在不断发展的全球秩序中发挥有效和建设性作用。我想解决现有的障碍和挑战，同时根据当代世界的需要和现实来构建我国的外交关系。

- 在过去的一年里，全世界都目睹了犹太复国主义政权的真实面目，目睹了该政权在加沙实施的暴行，以及该政权领导人如何在11个月内屠杀了4.1万多名无辜民众，其中大部分还是妇女和儿童。

- 该政权及其盟友将种族灭绝、屠杀儿童、战争罪和国家恐怖主义称为“合法防御”！他们还将医院、幼儿园和学校列为“合法军事目标”！ 他们将世界各地热爱自由、勇敢抗议他们种族灭绝的人们称为“反犹太主义者”！

- 正是以色列在我们的领土上暗杀了我国的科学家、外交官和我们的客人，并且公开和暗中支持ISIS和其它恐怖组织，相反，伊朗始终支持解放和民众运动，这些运动一直是犹太复国主义政权罪行及其殖民主义的受害者。

- 我们与那些在街头上举行示威活动反对犹太复国主义政权罪行的人站在一起，我们强烈谴责反人类罪行。

- 国际社会必须立即停止暴力并建立永久停火，必须制止以色列在黎巴嫩的暴行，以免点燃该地区和整个世界。

- 犹太复国主义政权在加沙遭受了惨重的失败，该政权无法通过犯罪、残暴行径以及试图扩大战争来重建其不可战胜的神话。

- 过去几天发生的恐怖主义罪行 以及对黎巴嫩的大规模侵略造成数千名无辜的黎巴嫩人员伤亡。这些罪行不可能不遭到惩罚，这些罪行造成后果的责任在于那些阻挠国际社会结束这一可怕悲剧的努力且仍自称为人权捍卫者的政府。

- 结束西亚和世界这场长达70年不安全噩梦的唯一途径就是恢复所有巴勒斯坦人的自决权。我们建议所有巴勒斯坦人——无论是生活在祖国的人，还是被迫住在国外的人——通过全民公投来决定自己的未来。

- 纵观该地区当代的历史，伊朗从来没有主动发起过任何战争，只是英勇地抵御了外来侵略，并让侵略者后悔莫及。

- 伊朗从未占领过任何国家的领土，从未掠夺过任何国家的资源，多次向周边国家和国际论坛提出各种倡议，以实现地区持久的和平与稳定。

- 我们强调地区团结和建立“强大地区”的重要性。“强大地区”基于以下几个基本原则：

首先、我们必须接受我们是邻国，而且我们将永远是邻国。外国势力在该地区的存在是暂时的，也是造成地区不稳定的主要因素。其次，地区新秩序必须具有包容性、惠及所有邻国。此后，邻国和兄弟国家不应将宝贵的资源浪费在消耗战和军备竞赛之中。

-我们地区饱受战争、宗派分歧、恐怖主义和极端主义、贩毒、水资源短缺、难民危机、环境恶化和外国干预之苦。我们可以共同应对这些挑战，为子孙后代创造更美好的未来。

- 我是一个在当代历史上多次遭受威胁、战争、占领和制裁国家的总统。其它国家从来没有向我们提供帮助，也没有尊重我们宣布的中立立场，甚至去支持侵略者。经验告诉我们，我们只能依靠我国人民和本土能力。

- 伊朗伊斯兰共和国决心确保其安全，而不是给其他国家制造不安全。

- 我们希望世界和平，我方不愿与任何国家交战。

- 我们希望乌克兰和俄罗斯人民享有持久的和平与安全。伊朗伊斯兰共和国反对战争并强调需要迅速结束俄乌的军事冲突，也支持任何和平解决方案，并认为只有通过外交对话才能结束这场危机。

- 特朗普单方面退出伊核全面协议的行为，体现了该国政治上的威胁主义和经济上的权力主义。

- 在国际原子能机构确认伊朗遵守伊核全面协议中所有义务的情况下，美国及其盟友仍对伊朗实施了极限施压政策。

- 我们愿意与伊核全面协议各方进行互动。

- 我想告诉美国人民：不是伊朗在你们的边境建立了军事基地；不是伊朗制裁你们的国家并阻止你们与世界进行贸易；不是伊朗阻止你们获得药物；不是伊朗阻止你们进入世界银行和货币体系；不是我们暗杀你们的陆军参谋长，而是美国在巴格达机场刺杀了伊朗最伟大的军事指挥官。

- 我向所有对伊朗采取非建设性战略的政府传达的信息是：要从历史中汲取教训。

- 对重要药品实施制裁不仅明显侵犯人权，也是反人类罪。

- 多年来，我们的国家在面对制裁带来的无数困难时表现出了坚韧不拔的精神。

- 尽管这些制裁给我们社会造成了深重的伤害，但直面这一痛苦经历使我们成为一个更强大的国家，并拥有坚定不移的决心和自信。

- 伊朗愿意与世界强国及其邻国建立有效的经济、社会、政治和安全关系，以建设一个更美好的世界。对伊朗发出这种友好信息的适当回应不是实施更多制裁。