革命领袖：巴勒斯坦和加沙人民正在为真主之道而奋斗，真主党必将胜利

伊朗官方通讯社（IRNA）: 今天上午（周三），神圣国防周的第五天，一批先锋、烈士家属、艺术家、作家、援助人员以及国防的退伍军人和活动人士齐聚伊玛目霍梅尼礼堂，会见了伊斯兰革命领袖哈梅内伊。

以下是他讲话的主要内容：

伊斯兰共和国代表了对这个不公世界秩序的新声音。世界上的霸权国家无法容忍这个声音，因为他们清楚，这种思想具有全球扩展的潜力。他们的判断是正确的，这种思想确实已经传播开来，并吸引了全世界的民众。

今天，有些人包括国内人指责伊斯兰共和国，认为伊斯兰共和国对世界不友好，对世界不和睦。这不符合事实。如果他们的意思是我们没有与世界进行政治、经济合作和往来，那显然是不对的。

今天，我们与居多国家合作，这些国家里生活着超过世界一半的人口。我们有往来、互动和贸易。不是像有些人说的那样：“我们跟所有人闹翻了，关系都不好。”，不，不是这样的。我们并没有与所有人闹翻，也没有与所有人关系不好。

如果是这个意思，那就不是真的。如果是指我们反对霸权政治体制，那么是的，确实如此。今天，我们依然像革命初期那样，反对霸权体制。我们反对美国的控制。

今天苏联已经不存在了，但是美国在西方国家中独占鳌头。我们看到了他们的作为，发生的战争，发生的压迫，实施的歧视，以及受到压迫的民族，我们对此持反对态度。我们明确表达我们的反对。

那一天产生了攻击伊朗边境的动机，而如今，得益于伊朗民族的屹立不倒，以及伊朗民族在各个领域的强大存在。他们已经不再有勇气进攻边境了，而他们以另一种方式进行恶作剧、敌对和顽固。

今天，类似对伊朗发动战争的事件也出现在了巴勒斯坦和黎巴嫩。

黎巴嫩的真主党为支持加沙而挺身而出，并承受痛苦的考验，正在为真主之道而进行圣战。

在这场战斗中，异教徒和邪恶的敌人拥有最多的装备。

美国在敌人背后。美国既知情又干预。美国需要犹太复国主义政权的胜利。

目前的美国政府需要这种胜利来在即将到来的选举中展示对犹太复国政权的支持。

但最终获胜的必将是巴勒斯坦抵抗运动和黎巴嫩真主党。

虽然犹太复国主义政权已经杀害了真主党的一些有价值和有效的成员，但真主党的组织和人员的强大使其不会因这些损害而受到重大打击。

伊斯兰教法的明确规定是，每个人都有义务努力帮助将巴勒斯坦和阿克萨清真寺归还给穆斯林及其原来的主人。一场神圣的运动正在这里发生，巴勒斯坦和加沙人民正在为真主的道路而战。