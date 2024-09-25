以色列犯下了种族灭绝罪｜我们的武器和导弹是为了自卫

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统在与半岛电视台的对话中表示，以色列在该地区的行为是种族灭绝罪；不幸的是，欧美国家仍在为这些罪行辩解。

他补充道：以色列希望扩大中东战争范围以维持自身的生存。

佩泽希齐扬表示：以色列没能实现自己的目的，也无法消灭哈马斯运动。

他补充说：以色列实现的唯一目标就是彻底摧毁这些城市并阻止人道主义援助到达这些城市。

伊朗伊斯兰共和国总统强调：伊斯兰国家必须对以色列作出一致回应。

他说：我们才是设定回应哈马斯政治局负责人伊斯梅尔·哈尼亚被刺杀的时间框架的人，以色列不能为所欲为。

佩泽希齐扬补充道：我们回应的方式、地点和时间是不应公开的。

他继续说道：内塔尼亚胡正试图通过当前的危机获得政治生存。

伊朗伊斯兰共和国总统强调：如果我们大家团结一致发出声音，以色列将没有勇气继续其行动。

他说：我们不寻求与任何一方发生冲突，并且我们承诺并始终致力于已签署的核协议。

佩泽希齐扬补充道：我们的武器和导弹是为了自卫；如果遭到以色列的攻击，我们才会使用。

就与美国的关系，他表示：我们与美国对话没有问题，但这个国家没有履行其做出的承诺。

佩泽希齐扬补充道：目前我们并未感受到美国在对话方面的善意，这正是核协议中出现的问题。