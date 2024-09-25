外交部长：欧盟必须停止部分成员国对以色列的支持

伊朗官方通讯社（IRNA）: 阿拉格奇的信息指出，与欧盟外交安全政策事务高级代表约瑟夫·伯勒尔就一系列共同关心或关注的话题进行了富有成效的对话，包括核谈判、以色列侵略造成的中东地区危险局势、乌克兰冲突，以及在人权问题上避免双重标准的必要性。

伊朗外长表示：在这次会议上，我强调欧盟应停止部分成员国对以色列的支持，转而采取统一立场，制止以色列在该地区的危机升级。

欧盟安全事务和外交政策高级代表周二晚上在纽约会见了伊朗伊斯兰共和国外交部长。