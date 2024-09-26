马苏德·佩泽希齐扬：第十四届政府在全球范围内寻求政治和经济外交

伊朗官方通讯社（IRNA）: 周四，马苏德·佩泽希齐扬 博士在他的社交媒体个人页面上写道：在我和外交部长在纽约会见地区和世界国家官员的同时，经济部长与亚洲国家的谈判也在乌兹别克斯坦进行。

他补充说：未来几天，第一副总统还将前往巴基斯坦和亚美尼亚，我们希望这些访问能为人们的生活创造一个机会。

总统强调：第十四届政府从西方到东方，从纽约到撒马尔罕，正在寻求与世界的政治和经济外交。正如我们所承诺的，我们将基于国家利益与东、西方进行互动。