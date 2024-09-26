中国专家：伊朗寻求深化与中国的关系并制定新路线图

李建南是中国中央广播电视总台（CMG）驻德黑兰办事处的伊朗事务专家。他在接受伊朗共和国通讯社（IRNA）记者采访时表示：伊朗与中国的关系仍将以一种稳定的方式向前发展。

在谈到伊朗伊斯兰共和国总统马苏德·佩泽希齐扬博士与中国外交部长王毅的会晤时，他补充道：德黑兰始终坚持“一个中国原则”的政策并致力于发展与北京的友好关系。

这位中国专家指出，伊朗总统宣布德黑兰愿意积极参与“一带一路”倡议并实施伊朗与中国的全面合作计划。他强调，佩泽希齐扬的讲话表明，德黑兰与北京将继续在政治上相互支持，双方将在经济和贸易领域推动现有计划的实施，以实现切实合作和互利共赢。

他还提到佩泽希齐扬和王毅强调对抗单边主义和国际霸凌，努力维护多边主义和全球公正，并表示：伊朗和中国的立场符合全球多极化趋势，这是许多独立国家的愿望。

他补充说，加沙地带的人道主义灾难以及以色列对黎巴嫩和叙利亚的侵略行为，都是在西方支持下发生的悲剧，伊朗与中国高级官员的会晤表明德黑兰与北京希望结束战争并恢复地区和平。

他接着说：伊朗总统在联合国大会年会上所表述的言论和立场，反映了德黑兰未来政策的方向，其主要强调了两个核心要素。

这位中国专家认为：伊朗希望在平等互信的基础上改善与美国的关系，并尽快取消美国的单边和非法制裁。

他强调：佩泽希齐扬表示，德黑兰和华盛顿之间的谈判应建立在相互尊重和平等的基础上。伊朗不会在国家利益和领土安全上做出任何妥协。

他指出，佩泽希齐扬特别重视伊朗与邻国和区域友邦的关系，强调德黑兰将继续发展与友好国家的关系并深化合作，改善与西方国家的关系不会影响德黑兰与传统友国之间的友谊。

这位中国专家、记者援引王毅的话称：无论国际和地区形势如何变化，中国永远是伊朗的可靠伙伴。他希望在各国政府和人民的共同努力下，伊朗与中国的关系日益改善和深化。