真主党证实赛义德·哈桑·纳斯鲁拉殉难的消息

据伊通社（IRNA）周六援引黎巴嫩伊斯兰抵抗战争媒体报道，黎巴嫩真主党在声明中宣布，赛义德·哈桑·纳斯鲁拉在犹太复国主义政权周五晚上对贝鲁特南郊的犯罪袭击中殉难。

声明还指出：真主党秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉与他崇高的烈士同伴一起领导抵抗运动，并取得了近三十年的连续胜利。

黎巴嫩真主党声明中表示：尊敬的阿亚图拉赛义德·哈桑·纳斯鲁拉，抵抗的领导者，真主正义的仆人，作为伟大的烈士、勇敢、明智和智慧的领袖加入了他烈士朋友的行列。

声明还指出：赛义德·哈桑·纳斯鲁拉于1992年成为黎巴嫩抵抗运动领导人，他领导抵抗运动取得2000年和2006年等其它荣誉之战，直到支持巴勒斯坦、加沙和受压迫的巴勒斯坦民族的战斗。

真主党进一步向伊玛目马赫迪和伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊以及所有圣战者和抵抗运动领导人表示深切的哀悼和敬贺。

声明中还强调，真主党向赛义德·哈桑·纳斯鲁拉烈士承诺，将继续对敌人发起圣战，支持加沙和巴勒斯坦，并誓死保卫黎巴嫩。

伊朗官方通讯社（IRNA）：周五晚上，犹太复国主义战斗机轰炸了贝鲁特郊区哈雷哈里克的住宅区。

恐怖袭击发生后，黎巴嫩卫生部根据初步统计宣布，已从大楼废墟中移出6具烈士遗体和91名伤员。