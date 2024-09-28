伊斯兰革命最高领袖：犹太复国主义政权将遭受更多毁灭性打击

伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊在周六发表的声明中向赛义德·哈桑·纳斯鲁拉家人、抵抗阵线、黎巴嫩人民和整个伊斯兰世界表示哀悼，他还宣布伊朗全国将哀悼五天。

他表示：“在真主的恩典和眷顾下，抵抗阵线将对犹太复国主义政权疲惫不堪、腐朽不堪的躯体施以更具毁灭性的打击。”

阿亚图拉哈梅内伊强调，邪恶的犹太复国主义政权在这方面并没有取得胜利。

周五，以色列罪恶政权使用数十枚重达 2,000 磅的美国掩体炸弹对贝鲁特南部人口稠密的市区达希亚的一系列居民楼发动大规模空袭，导致领导真主党 32 年的赛义德·哈桑·纳斯鲁拉殉难。

阿亚图拉哈梅内伊指出，烈士哈桑·纳斯鲁拉在计划保卫黎巴嫩达希亚地区手无寸铁的人民及其被毁的家园时牺牲了，就像他几十年来一直在保卫受压迫的巴勒斯坦人民以及他们被占领的城镇和村庄、他们的家园和他们的亲人一样。

他补充道，经过如此多的斗争之后，殉难的恩典是他必然得到的回报。

伊斯兰革命最高领袖表示：“伊斯兰世界失去了一位伟人，抵抗阵线失去了一位杰出的旗手，真主党失去了一位勇气和智慧兼备的领导人，然而，他数十年经营和圣战的成果永远不会消失。

他在黎巴嫩建立以及为其他抵抗中心传授的基础不仅不会因他的牺牲而消失，还会因他和其他烈士的鲜血而变得更加强大。

真主党领袖不仅仅是一个人，他是“一条道路、一个思想流派”，而且这条道路还将继续下去，伊斯兰革命最高领袖说。