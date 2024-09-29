中国维和部队在黎巴嫩营地附近遭航弹袭击

据伊通社（IRNA）援引中国媒体报道，中国政治分析人士评估这次袭击很可能是敌对势力的故意行为，而不是所谓的“误炸”。

在这方面中国媒体写道：因为中方维和部队是联合国派驻的、肩负着人道主义任务，主要目的是帮助清理当地的爆炸物和地雷，保障平民的安全。就在这样一支和平力量的营地旁，竟然发生了如此恶劣的袭击，背后蕴含的挑衅意味显而易见。

中国媒体表示，虽然还没有官方明确指出此次袭击的直接幕后黑手，但从种种迹象来看，以色列的嫌疑最大。

中国媒体指出，近年来，中国在国际场合多次表态支持巴勒斯坦，谴责以色列在加沙地带的暴行，还积极推动巴勒斯坦内部和解，这些举动无疑让以色列感到不满。此次航弹袭击，很可能是以色列对中国表态和行动的“警告”和“威慑”。

袭击发生后，中国驻联合国代表傅聪大使迅速在国际舞台上指出，黎巴嫩最近的通讯设备爆炸事件和这次针对中方维和部队的袭击是“令人发指”的行为，必须受到最严厉的谴责。

中国媒体进一步补充道，中国一向在联合国场合上保持低调，即便对不合理的提案表示反对，也往往使用相对温和的语言。然而这一次，中国的态度却显得异常强硬，显然是因为此次袭击触及了中方的底线。在维和部队这样一个承载着人道主义使命的场合，遭到恶意袭击，不仅是对中国的挑衅，更是对联合国和平行动的蔑视。

中国媒体强调，在外交上发出强硬声音的同时，中国军方也做出了实际行动。中国已向新疆和田地区派遣了大量歼-20战机。如果以色列试图通过武力来威胁中国，显然是打错了算盘。歼-20的出现，将给以色列带来巨大的军事压力。

中国媒体最后还指出，以色列一直仗着美国的支持，在中东地区横行无忌，肆意进行军事打击和武力威胁。然而，随着美国在全球事务中的影响力逐渐衰退，以色列能否继续依赖美国的庇护，成为了一个问号。