伊朗官方通讯社（IRNA）：地中海沿岸研究所所长马晓林在中国凤凰网写道，中东时间昨天（9月28日），以色列军队宣布，在袭击黎巴嫩南部真主党总部时，成功刺杀了该运动秘书长。数小时后，真主党方面证实了这一消息。

西方专家将64岁的赛义德·哈桑·纳斯鲁拉视为“真主党的心脏”。他领导这个运动 32 年，并将其转变为一个拥有重要且装备精良的军事和政治能力的非国家行为体。一些专家也认为，赛义德·哈桑·纳斯鲁拉将他的整个家庭都奉献给了真主党来抵抗犹太复国主义政权。

马晓林在文章中指出，赛义德·哈桑·纳斯鲁拉在中东政坛创造了四大“奇迹”，并写道：2000年，他领导真主党抵抗运动，迫使以色列结束对黎巴嫩南部长达18年的非法占领，并在一定程度上恢复了黎巴嫩国家主权和领土完整的统一，尽管黎巴嫩南部“沙巴”地区仍处于以色列控制之下。

2006年，赛义德·哈桑·纳斯鲁拉带领真主党运动成员在黎巴嫩南部山区发动游击战，重创以色列军队，他迫使特拉维夫官员接受停火并停止对黎巴嫩民用基础设施的空袭。

这位中国专家进一步指出，2011年以后，为了打击ISIS恐怖组织，纳斯鲁拉将真主党作为黎巴嫩的一支有效力量带到黎巴嫩境外，使真主党在挫败西方和阿拉伯国家推翻叙利亚政府的计划中发挥了关键作用。而且，真主党秘书长的名字自1992年起就被列入 以色列的暗杀名单，但作为“生存大师”，他却能在三十年里避免被暗杀。

据以色列媒体报道，以色列空军轰炸真主党总部和刺杀赛义德·哈桑·纳斯鲁拉的行动是在以色列总理内塔尼亚胡出席纽约联合国大会期间直接批准进行的。

伊朗官方通讯社（IRNA）：黎巴嫩真主党在周六的一份声明中宣布，黎巴嫩真主党秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉在犹太复国主义政权周五晚上对贝鲁特南郊的犯罪袭击中殉难。

真主党进一步向伊玛目马赫迪和伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊以及所有圣战者和抵抗运动领导人表示深切的哀悼和敬贺。