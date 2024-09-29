伊朗外交部长在黎巴嫩真主党秘书长殉难后对以色列恐怖行动的后果发出警告

伊朗官方通讯社（IRNA）周日上午报道：伊朗外交部长阿拉格奇分别与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯和联合国大会主席菲勒蒙·杨举行会晤。他在警告犹太复国主义政权对黎巴嫩采取导致黎巴嫩真主党秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉及其一群同伙殉难等一些新侵略和恐怖行动会造成非常危险的后果的同时强调，联合国有责任采取紧急行动，保护区域及国际的和平与安全。

阿拉格奇指出，安理会未能采取任何有效行动，甚至无法发表一份简单的声明谴责以色列的种族灭绝和侵略行为，联合国秘书长和联合国大会主席有法律和道义责任动员国际社会对抗犹太复国主义政权的罪恶。

伊朗伊斯兰共和国外交部长表示，美国在安理会的持续阻挠是非法和可耻的行为，该国阻止安理会采取任何行动迫使犹太复国主义政权停止在加沙的种族灭绝和对黎巴嫩的侵略。他还认为美国是以色列犯罪和邪恶行为明目张胆的同谋并指出，使用美国掩体炸弹刺杀抵抗领导人是美国参与以色列犯罪的明显例证。

伊朗官方通讯社（IRNA）：黎巴嫩真主党在周六的一份声明中宣布，黎巴嫩真主党秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉在犹太复国主义政权周五晚上对贝鲁特南郊的犯罪袭击中殉难。

黎巴嫩真主党声明中表示：尊敬的阿亚图拉赛义德·哈桑·纳斯鲁拉，抵抗的领导者，真主正义的仆人，作为伟大的烈士、勇敢、明智和智慧的领袖加入了他烈士朋友的行列。

声明还指出：赛义德·哈桑·纳斯鲁拉于1992年成为黎巴嫩抵抗运动领导人，他领导抵抗运动取得2000年和2006年等其它荣誉之战，直到支持巴勒斯坦、加沙和受压迫的巴勒斯坦民族的战斗。

真主党进一步向伊玛目马赫迪和伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊以及所有圣战者和抵抗运动领导人表示深切的哀悼和敬贺。