伊朗伊斯兰共和国代表与上合组织秘书长会晤

伊朗前任上合组织代表阿里·巴克尔·内马蒂也出席了本次会议。伊朗新任上合组织代表赞赏了内马蒂在过去两年以及伊朗伊斯兰共和国成为上合组织常任理事国后所发挥的作用。他还提到了代表在上合组织推动国家和地区目标的重要作用。

9月27日周五，伊朗伊斯兰共和国新任上合组织的代表还会见了该组织政治副秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫。

上海合作组织具有特殊的政治、经济和文化重要性，就地理和人口范围而言，该组织被认为是继联合国之后的第二大国际组织。