哈马斯运动指挥官在黎巴嫩殉难

据伊通社（IRNA）周一援引巴勒斯坦沙哈卜通讯社报道：哈马斯运动在一份声明中宣布，哈马斯运动在黎巴嫩和该运动在国外的指挥官法特斯·谢里夫·阿布·阿明在犹太复国主义政权对黎巴嫩的空袭中殉难。

这位指挥官的妻子、儿子以及他女儿也在这次袭击中殉难。

几个小时前，有消息称，犹太复国主义政权对贝鲁特科拉地区的袭击导致巴勒斯坦民族解放运动三名高级指挥官殉难。

此外，还有另外10人在此次袭击中受重伤。

周五晚间，以色列占领军对贝鲁特南郊发动犯罪袭击，导致黎巴嫩真主党秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉殉难。