据伊通社（IRNA）周一援引《卫报》报道，在美国和法国周四呼吁犹太复国主义政权在黎巴嫩实施停火几小时后，该罪恶政权对贝鲁特进行了空袭，这表明犹太复国主义政权甚至不重视其主要盟友的要求。

关于犹太复国主义政权在黎巴嫩明显违反国际法的行为，该报告强调：以色列通过刺杀黎巴嫩真主党秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉，羞辱了美国和乔·拜登总统本人。

据《卫报》报道，美国和法国官员报道称，内塔尼亚胡私下接受了黎巴嫩停火，但实际上他通过刺杀赛义德·哈桑·纳斯鲁拉来表明他并没有接受停火。

报道还称，近几个月来，以色列总理始终表现出渴望与美国对话的态度，但实际上他已经为所欲为。尽管以色列假装对美国的外交举措感兴趣，但它却计划对真主党进行全面攻击。这个问题使得黎巴嫩乃至整个西亚局势变得极为危急。在美国面临11月份至关重要的总统选举之际，以色列却一再羞辱其最大的盟友，并使用美国支援的武器杀害加沙地带数万平民。

根据这份报告，拜登比以往任何时候都更有可能避免过多的支持内塔尼亚胡。美国总统必须告诉他，美国将不再继续向以色列提供将其用来无视华盛顿要求的武器。

《卫报》最后补充道：尽管世界各国领导人都坚持认为黎巴嫩停火是国际社会的当务之急，但只有停火、达成被扣押人员交换协议和建立巴勒斯坦国才能给西亚带来和平。