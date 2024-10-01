也门武装部队对特拉维夫和埃拉特港口发动无人机袭击

伊朗官方通讯社（IRNA）周二上午报道，叶海亚·萨雷亚准将在一份声明中强调，为了支持巴勒斯坦和黎巴嫩，也门武装部队用无人机瞄准了犹太复国主义政权在被占领雅法地区（特拉维夫）的军事目标。

他进一步补充道，也门武装部队还用 4 架 “Samad 4 ”无人机瞄准了犹太复国主义政权在“阿姆·拉斯拉什”地区（埃拉特港）的军事目标。

也门武装部队发言人强调，将继续支持巴勒斯坦和黎巴嫩两国，直至占领者被驱逐、其侵略项目失败。他呼吁阿拉伯和伊斯兰国家打破沉默，积极参与这场命运之战。