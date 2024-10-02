KHAMENEI.IR 的希伯来语新帖子：抵抗阵线将对犹太复国主义政权的“腐朽躯体”施加更具“毁灭性”的打击

伊朗官方通讯社（IRNA）：在伊朗伊斯兰共和国对犹太复国主义政权发动猛烈导弹袭击的同时，KHAMENEI.IR 在 X 社交平台上用希伯来语发表了伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊的一句发言：“在真主的恩典和眷顾下，抵抗阵线将对犹太复国主义政权破败不堪、腐朽不堪的躯体施以更具毁灭性的打击。”

伊斯兰革命卫队于10 月 1 日周二晚间在一份声明中宣布：为了回应伊斯梅尔·哈尼亚、赛义德·哈桑·纳斯鲁拉和阿巴斯·尼尔福罗尚将军的殉难，巴勒斯坦被占领土的中心地区成为了被攻击目标。