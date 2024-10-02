伊朗外长：伊朗的导弹袭击是根据联合国宪章对以色列占领政权发动的

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗外长阿拉格奇与英国、法国、荷兰等国外长通电话，讨论伊朗伊斯兰共和国武装部队的导弹行动以及加沙和黎巴嫩的紧张局势。

阿拉格奇在这些会谈中指出，犹太复国主义政权在一次恐怖行动中于德黑兰刺杀伊斯梅尔·哈尼亚后，伊朗保持克制长达两个多月，但该政权继续在加沙发动战争，并将战争扩大到黎巴嫩，导致4.2万多受压迫的加沙和黎巴嫩人民丧生。

他补充道，伊朗武装力量根据《联合国宪章》第五十一条的规定，履行合法防卫的固有权利，回应以色列的侵略行动。在此次行动中，伊朗专门瞄准了犹太复国主义政权的军事和安全基地。

他强调：“诚实承诺2” 行动已经结束，但如果犹太复国主义政权试图报复，我们的反应将会更加严厉。尽管伊朗伊斯兰共和国并不寻求升级紧张局势和战争，但我国也不害怕战争。

他再次呼吁各国努力在加沙实现停火，防止犹太复国主义政权对黎巴嫩和加沙发动袭击，从而防止该地区紧张局势进一步升级。

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯兰革命卫队于10月1日周二晚间发表声明宣布，为了回应犹太复国主义政权的侵略行动，其中包括侵犯伊朗主权和领土完整、在德黑兰刺杀巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚、对贝鲁特发动袭击导致黎巴嫩真主党秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉及伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”副指挥官尼尔福尚等人殉难，伊斯兰革命卫队瞄准了巴勒斯坦被占领土的战略中心。