伊朗总统：犹太复国主义政权犯下的最小错误都会招致伊朗做出更严厉的回应

伊朗官方通讯社（IRNA）：在为期两天的卡塔尔之行中，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬于周三晚上会见了伊斯兰抵抗运动哈马斯的高级代表团，并与他们进行交谈。

总统佩泽希齐扬指出，犹太复国主义政权近日在加沙和黎巴嫩所犯下的罪行深深刺痛了每一个人的心。他补充道，对于我们这些将受压迫的巴勒斯坦人民视为自己兄弟姐妹的人来说，这种痛苦是加倍的。

伊朗总统严厉批评美国和西方国家打着“民主”旗号和捍卫人权的虚伪行为支持犹太复国主义政权的罪行，并表示：这些不断谈论人权和个人尊严的国家通过对该犯罪政权的支持证明他们完全不认同这些概念，人的生命，特别是妇女和儿童的生命对他们来说没有任何价值，他们的所有主张都是谎言。

在谈到西方国家的虚假承诺，如果伊朗保持克制，不对哈尼亚烈士遇刺事件做出回应，他们就会实现停火并停止杀害加沙无辜民众时，佩泽希齐扬总统补充道：犹太复国主义政权继续犯下的罪行招致伊朗伊斯兰共和国武装部队做出果断回应，并强调，如果该罪恶政权再次犯下最小的错误，就会受到更具毁灭性的打击。

伊朗总统进一步指出，伊斯兰国家之间缺乏团结是犹太复国主义政权傲慢地对受压迫巴勒斯坦和黎巴嫩穆斯林犯罪和加剧其罪行的原因。他补充道，造成这种恶劣情况的主要原因是伊斯兰国家之间缺乏团结，如果穆斯林彼此团结，犹太复国主义占领政权就不敢犯下这些令人发指的罪行。