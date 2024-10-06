“阿克萨洪水”周年纪念日前夕，欧洲警方处于戒备状态

《独立报》援引伊朗伊斯兰共和国通讯社周六的报道称，随着加沙战争周年纪念日的临近，预计来自欧洲国家的数十万人将走上街头，举行反以色列示威活动。

目前，多个欧洲国家已提升安全等级。

包括伦敦、柏林、巴黎和罗马在内的几个欧洲城市已计划举行大规模示威活动，预计从周六到周一将有最大规模的集会。

截至今天中午，数千人聚集在伦敦市中心的拉塞尔广场，周围有大量警察驻守。一些游行组织者表示，他们计划将目标瞄准在支持犹太复国主义政权的公司和机构，包括大英博物馆。

世界其他地区也正在举行抗议活动。周六在菲律宾，数百人聚集在美国驻马尼拉大使馆前抗议，遭到了警方的严厉镇压。

欧洲和世界各地已经多次举行亲巴勒斯坦示威活动，并且常常演变成暴力冲突。

意大利罗马市警方宣布禁止在公共场所进行任何集会。

伊朗官方通讯社（IRNA）: 2023年10月7日，巴勒斯坦抵抗组织为反抗以色列政权几十年来对巴勒斯坦人的暴行，发起了代号为“阿克萨洪水”的突袭行动，从加沙（巴勒斯坦南部）对该政权的据点进行了打击。

以色列政权为报复“阿克萨洪水”突袭以及弥补自身失败，封锁了加沙地带的过境口，并持续轰炸该地区。以色列还以打击该地区抵抗运动为借口，发动了对黎巴嫩南部的大规模袭击，并持续至今。