10 月 7 日，巴勒斯坦成为地区和世界的中心议题：抵抗不会因恐怖行动而停止

伊朗官方通讯社（IRNA）: 侯赛因·贾布里·安萨里 于 2024 年 10 月 5 日星期六晚上参加了一档特别新闻节目，分析了巴勒斯坦、黎巴嫩和该地区的最新事态发展。

在分析犹太复国主义政权在10月7日之前的表现以及阿克萨洪水行动时，伊斯兰通讯社首席执行官表示：在10月7日这一刻，我们面临的局势可以用内塔尼亚胡去年发表的讲话来总结。他讲的要点是，巴勒斯坦问题已经结束，以色列正在与98%的阿拉伯世界打交道。

他接着说：实际上，阿拉伯国家与以色列的关系正常化是从沙特开始的，随后在其他阿拉伯国家中也在陆续进行。但10月7日的事件让这一进程突然中断。以色列的大规模破坏和杀戮不仅对当代人而且对后代人都造成了如此之大的影响，以至于推动关系正常化的基础被彻底摧毁。

阿克萨洪水阻止了关系正常化的推进

他补充说：在实际进程中，正常化已经加速，预计犹太复国主义政权与沙特阿拉伯之间的关系将很快建立，随后阿拉伯国家与以色列的关系也将逐步形成。然而，阿克萨洪水却营造了一种气氛，使得公开推进正常化的进程被迫停止。犹太复国主义政权的大规模屠杀在该地区公众舆论中引发了极大的心理冲击，使得推动关系正常化的基础遭遇了严重危机。

贾贝里·安萨里 表示：10 月 7 日，巴勒斯坦问题从一个“死去”的问题变成了议题中心。从这一点来看，阿克萨洪水的设计者应该得到高分，因为巴勒斯坦问题成为了地区和世界的首要议题。这是巴勒斯坦人民和抵抗运动最重要的成就。

伊朗伊斯兰共和国通讯社首席执行官在描述以色列的现实情况时说：10月7日的事件为以色列创造了一个局面，使其在经历了长时间的边缘化后，通过一次成功的军事和情报行动重新回到了聚光灯下，尤其是这次行动的突然性令人意外。

阿克萨洪水行动给巴勒斯坦带来了希望

国际政治问题分析人士强调：这一行动给巴勒斯坦带来了希望，即抵抗是有效的并可以取得成果。还有一点是，这表明巴勒斯坦人并不孤单，真主党立即宣布将对以色列展开行动，并表示只要以色列不停止侵略，战斗就会继续，而且正如我们所看到的，这场战斗一直持续到今天。

他补充说：另一方面，伊拉克也对以色列发动了行动，安萨鲁拉也介入了冲突。这是也门第一次深入参与中东和巴勒斯坦的事件，也门首次将其战略角色提升至区域内反对犹太复国主义政权的层面。