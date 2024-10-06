2024年10月6日 13:15
Journalist ID: 5617
News ID: 85619310
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一名亲巴勒斯坦和黎巴嫩抗议者在白宫前自焚

2024年10月6日 13:15
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一名亲巴勒斯坦和黎巴嫩抗议者在白宫前自焚

伊通社（IRNA）德黑兰10月6日报道：在美国首都华盛顿白宫附近举行的示威活动中，一名反对犹太复国主义政权入侵加沙地带和黎巴嫩的抗议者试图自焚。

据伊通社（IRNA）周日上午援引《路透社》报道，《路透社》刊登了此人在华盛顿亲巴勒斯坦示威活动中的照片，照片中他的手臂开始燃烧，在场的人们用阿拉伯头巾灭火。

此次示威活动在美国首都举行，约有1000人参加，这是犹太复国主义政权残暴袭击加沙一周年之际在世界各地城市举行的数场游行之一。

伊朗官方通讯社（IRNA）：世界其它地区也正在举行类似的抗议示威活动。周六在菲律宾，数百人在美国驻马尼拉大使馆前举行抗议活动，遭到该国警方的严厉镇压。

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