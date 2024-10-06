一名亲巴勒斯坦和黎巴嫩抗议者在白宫前自焚

据伊通社（IRNA）周日上午援引《路透社》报道，《路透社》刊登了此人在华盛顿亲巴勒斯坦示威活动中的照片，照片中他的手臂开始燃烧，在场的人们用阿拉伯头巾灭火。

此次示威活动在美国首都举行，约有1000人参加，这是犹太复国主义政权残暴袭击加沙一周年之际在世界各地城市举行的数场游行之一。

伊朗官方通讯社（IRNA）：世界其它地区也正在举行类似的抗议示威活动。周六在菲律宾，数百人在美国驻马尼拉大使馆前举行抗议活动，遭到该国警方的严厉镇压。