也门安萨鲁拉领导人：阿克萨洪水行动是合法的

伊朗官方通讯社（IRNA）: 也门安萨尔真主党领袖讲话的主要内容如下：

阿克萨洪水行动是合法的，是巴勒斯坦人斗争的自然结果。

加沙在没有援助的情况下坚守了整整一年，而在第二次世界大战中，大国在面对侵略时甚至连几周都无法坚持。

尽管美国在这一年里，空中和海上运输不断为犹太复国主义敌人提供支持。

对穆阿姆达尼和沙法医院、阿尔法库拉学校、贾巴利亚、努塞拉特和阿尔玛瓦西营地的屠杀永远不会从人类的记忆中抹去，他们的诅咒将降临在犹太复国主义者身上。

犹太复国主义敌人的野心不仅限于巴勒斯坦，而是企图控制整个地区，其野心将扩展到巴勒斯坦的邻国。

阿克萨洪水打破了敌人短期战争的计划，将其拖入了一场持久战，这场战争将削弱敌人及其支持者。

美国用数百架巨型运输机和一百多艘船只向以色列敌人运送了数万吨的战争武器和罪恶工具。自20世纪70年代初以来的半个多世纪里，美国不断向以色列敌人输送大量武器。美国是犹太复国主义敌人罪行的合作伙伴和资助者，直接参与了对巴勒斯坦人民的屠杀和暴行。

加沙地带的种族灭绝战争是敌人摧毁巴勒斯坦人身份、强迫巴勒斯坦人迁移的手段的延续。大批犹太复国主义者打着“圣战”的旗号，重复对加沙和阿拉伯人进行种族灭绝战争。在犹太复国主义的所有罪行、压迫、种族灭绝战争、饥饿和严密封锁的面前，圣战者组织和加沙人民表现出了巨大的坚韧。

从伊斯兰革命开始至今，伊朗一直与穆斯林站在一起，履行其在伊斯兰问题上的神圣职责。

我们将继续支持巴勒斯坦民族及其战士，我们与伊朗、伊拉克和黎巴嫩的抵抗力量以及伊斯兰世界的所有自由人民站在一起。