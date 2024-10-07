黎巴嫩抵抗组织的导弹袭击海法

据伊朗伊斯兰通讯社Al-Mayadeen电视台周一上午报道，黎巴嫩伊斯兰抵抗组织发射的火箭弹击中了海法市的多个地区。

此外，海法及周边地区的警报器也响起。

犹太复国主义政权媒体宣布，被占领的海法市部分地区浓烟和火焰冲天而起。

半岛电视台还宣布，从黎巴嫩发射的火箭弹击中一栋建筑物，造成五名犹太复国主义者受伤。

据伊朗伊斯兰通讯社报道，黎巴嫩真主党此前发表简短声明，强调其使用自杀式无人机袭击了海法市南部的7200军事基地，并精确打击了该基地。