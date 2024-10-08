欧洲领导人的明确要求：加沙地带“立即停火”

据伊朗伊斯兰通讯社援引《欧洲新闻》报道，在加沙战争一周年之际，欧洲领导人在再次支持以色列政权的同时，呼吁立即停火、结束战争。

欧盟委员会主席乌苏拉方·德尔莱茵重申了他过去的主张。 将哈马斯视为造成1200名被占领区居民死亡的责任方，但并未提及在以色列军队轰炸中死去的巴勒斯坦人民。

他在一份声明中重申欧盟对特拉维夫的支持，同时呼吁在加沙地带停火，并无条件释放被哈马斯俘虏的犹太复国主义人质。

以色列官员称，加沙地带还剩下大约 100 名人质，但据信幸存者不足70人。

冯德莱茵表示，加沙战争一年后，那里的人道主义状况令人担忧。欧盟将竭尽全力筹集资金，促进人道主义援助的发送和分发，以帮助巴勒斯坦和黎巴嫩人民。

德国总理奥拉夫·舒尔茨在周一的讲话中也强调了德国对以色列政权的支持，但也呼吁在加沙实行人道主义停火，释放哈马斯手中的犹太复国主义人质，并向该地区提供人道主义援助。

舒尔茨在汉堡的可持续发展会议上表示：“我亲爱的以色列朋友们：我们与你们同在，我们感受到你们的恐惧、痛苦、不安和悲伤。我们会站在你们一边。”

他还对巴勒斯坦人民表示同情，并表示：“显而易见，一年的战争给加沙的巴勒斯坦人民带来了难以想象的痛苦。每天经历的暴力和饥饿并不是美好事物生长的基础。 人们需要希望。”

德国总理强调，“只有通过谈判达成两国解决方案才能为以色列人和巴勒斯坦人带来长久的和平与安全。”

据阿纳托利报道，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安今天也在“X”社交平台上发文写道：我们绝不能忘记，以色列迟早会为这场已经持续一年的种族灭绝付出代价。

他强调需要采取集体行动反对犹太复国主义政权，强调说：正如人类共同团结制止了希特勒一样，内塔尼亚胡也将以同样的方式被阻止。

他补充道：这些天在加沙、巴勒斯坦和黎巴嫩失去生命的不仅仅是无辜的妇女、儿童、婴儿和平民，也是整个人类和国际体系。

他指出：在过去的一年中，约50,000人（大多数为妇女和儿童）在加沙被杀，许多加沙的机构，包括医院和学校，也遭到破坏。

埃尔多安说：许多记者、民间社会组织的代表和和平大使已经不在我们身边了。

土耳其总统还向巴勒斯坦和黎巴嫩人民表示哀悼。哀悼自去年10月7日以来以色列政权军队杀害的数万人。

埃尔多安补充道：作为土耳其，我们不惜一切代价继续反对以色列政府，我们呼吁全世界加入这一正义的行动。