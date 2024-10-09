伊斯兰革命最高领袖祝贺伊朗国家男女跆拳道队夺得世界冠军

伊朗伊斯兰共和国国家男女跆拳道队在韩国夺得世界青年跆拳道锦标赛冠军后，伊朗伊斯兰革命最高领袖哈梅内伊对这一成绩表示满意，并对跆拳道队运动员、国家队指导人员和伊朗跆拳道协会取得的巨大成功表示祝贺。

2024年世界青年跆拳道锦标赛于10月1日周二在韩国春川开幕，共有来自96个国家的936名跆拳道选手参加，经过6天的比赛，于10月6日周日闭幕。在这些比赛中，伊朗国家队夺得了男女组的冠军。

伊朗跆拳道队两次获得男子组世界冠军，一次获得女子组世界冠军。这是伊朗队首次同时获得男组和女组的世界冠军。