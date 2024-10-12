伊朗就以色列对叙利亚红新月会仓库的恐怖袭击致函安理会

伊朗官方通讯社（IRNA）: 伊朗驻联合国大使兼常驻代表阿米尔·赛义德·伊尔瓦尼致函安理会主席帕斯卡·克里斯蒂安和联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，信中就犹太复国主义政权对叙利亚人道主义救援物资仓库的恐怖袭击表示抗议，并补充道：这一针对人道主义援助的令人发指的袭击，明显违反了国际法，是对旨在挽救生命的努力的可怕打击。

伊尔瓦尼补充道：这一人道主义设施由伊朗红新月会建立，旨在为因以色列政权持续不断的野蛮侵略而流离失所的黎巴嫩平民和受害者提供关键救援物资，并作为这些受害者逃离暴行的生命线。