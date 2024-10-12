真主党摧毁了犹太复国主义政权的四个军事基地

据伊通社（IRNA）援引黎巴嫩伊斯兰抵抗战争媒体报道，该声明称，真主党使用导弹瞄准了位于“贾拉”的敌方士兵集结地。此外，真主党还宣布，摧毁了位于“扎雷特”以及位于巴勒斯坦被占领戈兰地区的“索马”和“胡马”等三个军事基地。

伊朗官方通讯社（IRNA）：自9月23日以来，犹太复国主义占领军对黎巴嫩南部多个地区发动大规模袭击，直到此刻，这些袭击仍在持续。据黎巴嫩卫生部报告，该罪恶政权的袭击已造成数百名黎巴嫩人丧生、数千人受伤。