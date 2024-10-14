巴勒斯坦难民在犹太复国主义政权战斗机的轰炸下被活活烧死

伊朗官方通讯社（IRNA）：地区媒体称，犹太复国主义占领政权的轰炸和残暴袭击发生在大量难民居住的帐篷之中，特别是儿童正在睡觉时。

目击者和记者称，被轰炸现场可以听到被火烧伤的人们的惨叫声。

在此次袭击中，3名巴勒斯坦人丧生，70人受伤。

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，在这次恐怖袭击中，30顶巴勒斯坦难民帐篷被烧毁，火势如此之大，以至于火舌蔓延到了这些帐篷附近的阿克萨医院。

几个小时前，犹太复国主义罪恶政权再次炸毁了加沙地带中心一所学校的难民住所，造成18人丧生。